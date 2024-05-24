نزلي لولو وفرحي عيالك تردد قناة وناسة نايل سات أغاني لولو 24 ساعة كاملة.. “استقبليها حالا”

قناة وناسة، من أحب القنوات الى قلوب الأطفال وأكثرها متعة قناة وناسة التي يتابعها الملايين من كافة أنحاء الوطن العربي، وقد نجحت في جذب الكثيرين لأنها تجمع بين الترفيه والتعليم، وتساعد القناة الأطفال على قضاء وقت لطيف وتعلم القيم والسلوكيات الجيدة، ويبحث عدد من الآباء والأمهات عن قناة وناسة لاستقبالها وذلك بعد سماعهم عن شهرتها الكبيرة وانتشارها في الكثير من البيوت وتقييماتها المرتفعة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة ضبط تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة نايل سات

قناة وناسة تعرض على شاشتها مجموعة من الأغاني والأناشيد المميزة التي علقت في أذهان الأطفال وصاروا يحفظونها عن ظهر قلب ويرددونها باستمرار، وأغلب هذه الأغاني تحتوي على رسائل مفيدة مضمونها إبراز العواقب الحسنة للتصرفات الجيدة والعكس، بالإضافة الى أن برامج القناة تساعد على تنمية مهارات الأطفال وتطوير أفكارهم وموهبة الإبداع لديهم، وتعد لولو الشخصية الرئيسية بالقناة التي اعتبرها الأطفال صديقتهم المفضلة حيث تتسم بخفة الظل وحركاتها اللطيفة والمضحكة، وسنقدم لكم فيما يلي تردد قناة وناسة وإعدادات الضبط :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة وناسة عرب سات

يعمل المسئولون بقناة وناسة على تقديم محتوى جديد يرضي المشاهدين، يثق فيه أولياء الأمور بسبب أمانه وفائدته لأبنائهم، وتعرض القناة برامجها على مدار اليوم بالكامل دون توقف وبشكل مجاني، وتحرص القناة على أن يكون محتواها جاذب وقادر على تطوير مستوى الأطفال العقلي وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية المختلفة، وفي السطور التالية نستعرض لكم تردد قناة وناسة على عرب سات.