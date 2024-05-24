“بداية المغامرات الجديدة بين القط والفار!” نزل دلوقتي تردد قناة توم وجيري ٢٠٢٤ بأعلى جودة!

تعد قناة توم وجيري الفضائية من أكثر قنوات الأطفال مشاهدة من فئات مختلفة من الكبار والصغار وذلك لما تقدمه من أفلام ومسلسلات كارتونية شيقة وممتعة تعيد ذكريات الكبار وممتعة للصغار أيضاً، لذا نرى الكثير من المشاهدين والمحبين لتلك القناة يبحثون عن التردد الجديد لها خاصة بعد التحديثات التي قام بها النايل سات واسفرت عن اختفائها عند الكثيرين، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن تردد قناة توم و جيري ٢٠٢٤.

تردد قناة توم وجيري ٢٠٢٤

وسوف نعرض لكم أيضاً التردد الجديد لقناة توم وجيري الفضائية، وأيضاً طريقة ضبطها على جهازك، تابع التالي.

تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد الجديد : 12149.

معدل استقطاب القناة : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

معامل الترميز: 27500.

تردد القناة على العرب سات

القمر الصناعي : العرب سات.

التردد الجديد : 11315.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

معدل الإستقطاب : أفقي.

طريقة ضبط قناة توم وجيري على جهاز التلفاز

ولضبط تلك القناة على جهاز التلفاز الخاص بك عليك بإتباع الخطوات التالية: