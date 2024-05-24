“هتقبض قبل العيد الكبير” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي يلزم الكثير من المصاريف ، وتعد منحة العمالة الغير منتظمة من أهم المنح التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من المواطنين العاطلين عن العمل ، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، والشروط اللازمة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

منحة العمالة الغير منتظمة من أهم المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد،لمساعدة عدد كبير من المواطنين الذي تأثر دخلهم بقرارات الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالفعل تلقت وزارة القوى العاملة عدد كبير من طلبات الحصول على المنحة إلا أنه تم فرز الطلبات المقدمة والإختيار الفئات الأولى بالرعاية، وهم:

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة وهي:

أن يكون المواطن مصري الجنسية.

وأن يكون مقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وألا يكون للمتقدم وظيفة أو مهنة ثابتة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024