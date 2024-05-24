اعرف نتيجتك..رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول في العراق عبر موقع نتائجنا الإلكتروني

تقدم الفترة الراهنة خدمة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق حيث أعلنت وزارة التربية العراقية بأن نتيجة الكرخ 1 والكرخ 2 والكرخ 3 والرصافة 1 قد ظهرت ويمكن تحميل كشوفات أسماء الطلاب في تلك المحافظات ثم البحث عن الاسم المراد البحث عنه في العراق لتلك المحافظات بكل سهولة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعانة بموقع نتائجنا الإلكتروني في عموم العراق.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق

وضحت وزارة التربية العراقية بأن يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى الترم الاول في جميع أنحاء العراق على حسب المحافظة ولقد ظهرت بعض المحافظات وسوف يتم إعلان الباقي بعد رصد ومتابعة ومراجعة رصد المواد الدراسية لذلك يمكن الاعتماد على موقع وزارة التربية العراقية باستخدام الرقم الامتحاني ولكن موقع نتائجنا الإلكتروني يمكن تحميل جميع كشوفات المحافظة ثم البحث عن الأسم المراد معرفته.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات التعرف على نتائج السادس الابتدائي الدور الاول في العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعانة بموقع نتائجنا الإلكتروني من أجل البحث عن الاسم المراد البحث عنه كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا في الوقت الحالي: