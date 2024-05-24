“كشوف الناجحين pdf” رابط نتائج السادس الابتدائي العراق epedu.gov.iq عموم المحافظات

تترقب العائلات والأهل اعلان نتائج السادس الابتدائي في محافظة نينوي وديالي بالعراق، حيث ينتظرون بشغف لمعرفة أداء أبنائهم وبناتهم في الامتحانات النهائية ويسود جو من التوتر والترقب بين الطلاب والأسر وكانت قد ظهرت بعض المحافظات العراقية منها محافظات الكرخ الاولي والثانية والثالثة كما ظهرت نتيجة الرصافة الاولي.
اعلان نتائج السادس الابتدائي
بعد أشهر من الجهد والتعب في الدراسة، يعيش الطلاب والطالبات في محافظة العراق حالة من القلق المستمر في انتظار ان يتم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي يملؤهم شعور بالتوتر والاضطراب والتفكير في النتائج المتوقعة، حيث يأملون في تحقيق أداء متميز يليق بجهودهم الكبيرة خلال العام الدراسي.
طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي
يمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق ان يقوموا بالاستعلام عن نتيجة السادس بالطريقة التالية:
- قم بفتح المتصفح الخاص بك وانتقل إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال هذا الرابط
- بمجرد وصولك إلى الموقع، ستجد مساحة لإدخال كود التحقق الخاص بك. يتعين كتابة الكود بدقة، وذلك لضمان استلام النتائج الصحيحة.
- بعد إدخال الكود بشكل صحيح، سيظهر لك قائمة بالصفوف المختلفة. حدد الصف السادس الابتدائي الذي ترغب في الاستعلام عن نتائجه.
- بعد ذلك سوف تظهر لك النتائج المتاحة للدور الأول وعليك أن تحدد هذا الدور للاطلاع على النتائج الخاصة به.
- يتعين عليك الآن إدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم الكامل ورقم الجلوس كما هو موجود في البطاقة الشخصية أو البطاقة المدرسية.
- بعد إكمال إدخال البيانات، اضغط على زر “استعلام” للبحث عن النتائج. ستظهر النتائج لك مباشرة على الشاشة، مما يتيح لك فرصة مراجعتها بدقة والتحقق من درجاتك بشكل كامل.