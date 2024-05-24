رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 والخدمات التي يقدمها …. وزارة التضامن الإجتماعي

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024، الذي أصبح من أكثر الأمور التي يسعى عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول عليه لما يقدمه من خدمات، وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام والشروط اللازمة…..

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

يسعى عدد كبير من المواطنين وذوي الهمم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والذي يمكن الإستعلام عنه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي من هنا .

اضغط على الخدمات ذوي الإعاقة .

ثم اضغط على أيقونة “كارت الخدمات المتكاملة”.

ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف يظهر أمامك حالة الطلب المقدم سواء بالرفض أو القبول.

الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة عدد من الخدمات المختلفة في شتى المجالات ومنها:

يتيح كارت الخدمات الطبية ميزة الكشف المجاني في جميع المستشفيات الحكومية.

يتعافى حامل كارت الخدمات المتكاملة من الجمارك على السيارات الخاصة بالمعاقين والتي يتم استيرادها من الخارج.

يتعافى حامل الكارت أيضاً من جمارك الأجهزة التعويضية.

ييت تعيين حامل الكارت في الوظائف الحكومية بنسبة 5%.

يحق لحامل الكارت التقديم في مدارس التعليم الأساسي لذوي الهمم في شتى المحافظات .

كما يتيح الكارت أن يلتحق حامله بالجامعات والمعاهد الحكومية.

ما هي شروط التقديم على كارت الخدمات المتكاملة

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدة شروط يجب أو تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.