NOW..ظهرت رسميا نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول PDF أسماء الناجحين ونتائجهم بالإسم ورقم الإمتحان عبر موقع نتائجنا mlazemna لجميع أنحاء العراق

نتائج السادس الإبتدائي 2024 في جميع محافظات العراق، حيث تواصل وزارة التربية العراقية مراجعة وتدقيق كافة الامتحانات لجميع المحافظات المتبقية، وذلك بصدد الإعلان الرسمي عن نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول للعام الدراسي الحالي، وكانت وزارة التربية العراقية قد قامت بالإعلان عن نتائج الصف السادس الإبتدائى في كل من محافظات الكرخ 1 و2 و3 والرصافة 1 وخلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول لجميع محافظات العراق.

نتائج السادس الإبتدائى في العراق 2024

ظهرت رسميا نتائج الصف السادس الإبتدائي في العراق وذلك في محافظات الكرخ ١،٢،٣ والرصافة وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إمكانية تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول في محافظات الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، والرصافة الأولى عبر صفحة نتائج السادس الإبتدائى ،ومن المقرر أن تعلن باقي محافظات العراق، بما فيها بغداد والرصافة، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، ودهوك عن نتائج السادس الإبتدائي 2024 للدور الأول خلال الأيام القليلة القادمة

خطوات ورابط الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي 2024

هناك مجموعة من الخطوات لتحميل نتائج السادس الإبتدائي في العراق لعام 2024:

1. يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لنتائج السادس الإبتدائي 2024 على الرابط https://results.mlazemna.com لتنزيل كشوفات درجات الطلاب بشكل مفصل.

2. للإستعلام عن نتائج الصف السادس الإبتدائى للدور الأول، يجب اتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

– اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب

– إدخال رقم الجلوس أو الإسم الكامل للطالب

– بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، يمكن للمستخدم عرض النتائج وتفاصيل الدرجات

3. يوفر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية إمكانية الوصول السريع والمباشر إلى نتائج السادس الإبتدائي بمجرد إعلانها.