“عاجل تم الرفع الآن” نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2024

قامت وزارة التربية العراقية بالكشف عن ظهور نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، حيث ظهرت نتيجة الطلاب في بعض محافظات العراق، التي من أبرزها الكرخ الأولى وأيضًا الثانية والرصافة الاولى، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح في تلك المحافظات، إذ قامت المديرية برصد درجات الطلاب ورفعها على المواقع الرسمية الخاصة بالوزارة كموقع نتائجنا، وسوف نوضح كيفية استخراج تلك النتائج من كلا الموقعين بأسهل الطرق خلال مقالنا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2024

بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في بعض للمحافظات، أعلنت أنه بإمكان الطلاب استخراج تلك النتائج من موقع نتائجنا بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب الولوج إلى موقع نتائجنا.

بعدها يتم الضغط على الخانة الخاصة بنتائج الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي، والتي سوف تجدها في القائمة الرئيسية للموقع.

ثم تقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة والمتعلقة بالطالب مثل رقم المقعد واسم الطالب وأيضًا المحافظة.

وأخيرًا يجب عليك الضغط على كلمة استعلام، وسوف تظهر نتيجة الطالب الذي قمت بإدخال بياناته أمامك.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2024 عبر موقع الوزارة

بإمكان الطلاب واولياء الأمور أيضًا أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة من خلال اتباع الآتي: