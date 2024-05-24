“عاجل تم الرفع الآن” نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2024

قامت وزارة التربية العراقية بالكشف عن ظهور نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، حيث ظهرت نتيجة الطلاب في بعض محافظات العراق، التي من أبرزها الكرخ الأولى وأيضًا الثانية والرصافة الاولى، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح في تلك المحافظات، إذ قامت المديرية برصد درجات الطلاب ورفعها على المواقع الرسمية الخاصة بالوزارة كموقع نتائجنا، وسوف نوضح كيفية استخراج تلك النتائج من كلا الموقعين بأسهل الطرق خلال مقالنا.
نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2024
بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في بعض للمحافظات، أعلنت أنه بإمكان الطلاب استخراج تلك النتائج من موقع نتائجنا بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:
- أولًا يجب الولوج إلى موقع نتائجنا.
- بعدها يتم الضغط على الخانة الخاصة بنتائج الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي، والتي سوف تجدها في القائمة الرئيسية للموقع.
- ثم تقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة والمتعلقة بالطالب مثل رقم المقعد واسم الطالب وأيضًا المحافظة.
- وأخيرًا يجب عليك الضغط على كلمة استعلام، وسوف تظهر نتيجة الطالب الذي قمت بإدخال بياناته أمامك.
خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2024 عبر موقع الوزارة
بإمكان الطلاب واولياء الأمور أيضًا أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة من خلال اتباع الآتي:
- أولًا تقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.
- بعدها يجب عليك الولوج إلى القسم الخاص بنتائج المرحلة الابتدائية.
- ثم يجب كتابة كافة بيانات الطالب بصورة مفصلة، مثل اسم الطالب وأيضًا رقم المقعد، واسم المحافظة التي يقطن بها.
- ومن ثم يجب الضغط على أيقونة أبدأ.
- في هذه الخوة يرجى الانتظار قليلًا حتى تظهر النتيجة.
- بعدها يجب عليك فتح الملف، ثم ابحث عن المدرسة الخاصة بك.
- وأخيرًا سوف تظهر نتيجة الطالب من الكشوفات المتعلقة بنتائج مدرسته.