الذهب عامل كام؟… أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر عيار 21

الذهب وأسعاره هو حديث الساعة والمواطنين كل يوم وخاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهده في الشهور الماضية، وأيضا لارتباطه بأسعار كثير من السلع والمنتجات الأخرى، لذا يبحث الكثير من الناس بشكل يومي عن معرفة أسعار الذهب وخاصة عيار ٢١ باعتباره أكثر الأنواع طلبا داخل جمهورية مصر العربية، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الجمعة 24-5-2024.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الجمعة

وسوف نعرض لكم أسعار الذهب اليوم الجمعة ٢٤ من شهر مايو لعام ٢٠٢٤م، وفق أخر تعاملات له داخل البورصة العالمية والمصرية.

و بالفعل قد وصل سعره جرام الذهب الواحد عيار ٢٤ إلى ٣٥٧١ جنيه مصري داخل محلات الصاغة المصرية بدون سعر المصنعية.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار ٢١ إلى ٣١٢٥ جنيه مصري داخل محلات الصاغة المصرية بدون سعر المصنعية.

كما وصل أيضاً سعر جرام الذهب عيار ١٨ إلى ٢٦٧٩ جنيه مصري في جميع محلات الصاغة المصرية بدون سعر المصنعية.

وأيضا وصل سعر جرام الذهب عيار ١٤ إلى ٢٠٨٣ جنيه مصري في جميع محلات الصاغة المصرية بدون سعر المصنعية.

كما وصل أيضاً سعر جرام الذهب عيار ١٠ إلى ١٤٨٨ جنيه مصري في جميع محلات الصاغة المصرية بدون سعر المصنعية.

أما سعر وقية الذهب فقد وصل سعرها حوالي ١١١٠٧١ جنيه مصري.

كما وصل أيضاً سعر الجنيه الذهب حوالي ٢٥٠٠٠ جنيه مصري.

ومن خلال تلك الأسعار يتبين انخفاض أسعار الذهب قليلاً عن معاملات الأمس، ويتوقع الخبراء المزيد من الانخفاض في الأيام السابقة.

سعر مصنعية جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية