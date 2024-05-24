الان ظهرت..نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول بالرقم الامتحاني عبر epedu.gov.iq

نتائج امتحانات السادس الابتدائي لعام 2024 في محافظة ديالى الدور الأول، حيث تستعد الان محافظة ديالى للإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي ، وتم إنهاء الامتحانات في جميع المواد الدراسية يوم الأحد الموافق 19 مايو، وقد استمرت لمدة أسبوع كامل، لتبدأ أعمال تصحيح الإجابات بشكل سريع من قبل موظفي مديرية التربية في ديالى، بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح، سيتم نشر نتائج طلبة السادس الابتدائي، سيتم توفير الرابط الخاص بالبحث عن النتائج باستخدام اسم الطالب أو رقم المقعد الامتحاني، سيتم إتاحة ملف PDF للنتائج الكاملة للجميع.

نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة ديالى:

نتائج السادس الابتدائي 2024 في محافظة ديالى الدور الأول حيث يتابع طلاب وأولياء أمور محافظة ديالى عن كثب عملية ظهور نتائج امتحانات السادس الابتدائي لهذا العام،و في الوقت الحالي، يقوم موظفو مديرية التربية والتعليم في ديالى بتصحيح جميع أوراق الإجابات بشكل سريع ودقيق، وعقب الانتهاء من عملية التصحيح في جميع المواد الدراسية ،يتم رصد الدرجات النهائية للطلاب وإرسالها إلى المدارس لإتاحتها للاطلاع، ويتطلع الجميع إلى الانتهاء من هذه المرحلة بسرعة حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم والتعرف على درجاتهم النهائية، وسيتم نشر النتائج على “نتائجنا” وإرسالها إلى مدارس محافظة ديالى.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي ديالي:

تستطيع الاستعلام عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي 2024 في محافظة ديالى ،الدور الأول من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية من خلال اتبع الخطوات التالية: