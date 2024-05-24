يمكنك الأن الحصول على نتيجتك بالدرجات، اضغط هنا واحصل على نتيجتك بسهولة “نتيجة السادس الإبتدائي” الدور الأول عقيل وساف والكرخ وجميع محافظات العراق 2024، أعلنت وزارة التربية عن إجراءات استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 للدور الأول في محافظة صلاح الدين، بالإضافة إلى محافظات أخرى مثل بغداد وواسط والنجف والموصل والكرخ وبقية المحافظات العراقية، وتشمل هذه الإجراءات عرض النتائج عبر الإنترنت.

بالدرجات.. أضغط هنا واحصل على نتيجتك بسهولة “نتيجة السادس الإبتدائي” الدور الأول

نضع بين أيديكم الآن كل ما يلزمك لتحصل على نتيتجتك بالدرجات، اضغط هنا واحصل على نتيجتك بسهولة “نتيجة السادس الإبتدائي” الدور الأول عقيل وساف والكرخ وجميع محافظات العراق 2024، فلكي تتمكن من الحصول على نتيجة السادس الابتدائي العراقي بسهولة إتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة “نتائجنا” الإلكترونية.

ثم اضغط على زر ” لست إنسان ألي”.

ستظهر لك قائمة توضح المحافظات التي تم فيها ظهور النتيجة.

اختر المحافظة التي تقيم فيها واضغط على زر “تنزيل”.

قم بإدخال رقم المقعد الامتحاني الخاص بك.

أخيرًا، اضغط على زر “استعلام” للحصول على نتيجتك.

نتايج عقيل وساف والكرخ والموصل وجميع محافظات العراق

وبعد أن تعرفتم على أسهل طريقة للحصول على نتيجتك بالدرجات، اضغط هنا واحصل على نتيجتك بسهولة “نتيجة السادس الإبتدائي” الدور الأول عقيل وساف والكرخ وجميع محافظات العراق 2024، ننتقل بكم للتعرف على النتائج التي ظهرت رسميا حتى الآن وهي عقيل وساف والكرخ والموصل وصلاح الدين وبغداد والرصافة ومجموعة أخرى من المحافظات ومن المتوقع صدور بقية النتائج خلال الساعات القادمة.