تحديث الواتس الذهبي اخر اصدار WhatsApp Golden 2024 بمميزات رهيبة

واتساب الذهبي WhatsApp Gold هو نسخة معدلة ومطورة من تطبيق الواتساب الرسمي، حيث يتميز بالعديد من الميزات والإضافات الجديدة التي لا تتوفر في الإصدار الأصلي ويشمل واتساب الذهبي إمكانية نقل الملفات الكبيرة، وضبط إعدادات الخصوصية بشكل متقدم، وإخفاء رؤية الرسائل وحالة القراءة، وتغيير سمات التطبيق، وإضافة المزيد من الرموز التعبيرية والملصقات، بالإضافة إلى العديد من الأدوات التي تجعل استخدام التطبيق أكثر سهولة ومتعة.

الواتس الذهبي اخر تحديث

يُعتبر واتساب الذهبي واحدًا من أفضل الإصدارات المعدلة المتاحة للواتساب، ويمكن تنزيله واستخدامه لإرسال الرسائل النصية بفعالية. يشمل الإصدار الأصلي من واتساب الذهبي،العديد من الميزات المضافة لتلبية احتياجات جميع المستخدمين بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الإصدار يعمل على مختلف أنواع الهواتف، بما في ذلك Android وiPhone وXiaomi ولتحميل تحديث واتساب الذهبي Gold V11.14، عليك اتباع الخطوات التالية:

افتح المتجر الإلكتروني على جهازك، سواء كان Google Play لأجهزة الأندرويد أو App Store لأجهزة الآيفون.

بمجرد دخولك إلى المتجر، اكتب “تحميل واتساب الذهبي” في شريط البحث واستخدم خاصية البحث.

اضغط على زر البحث أو “Enter” وانتظر حتى يظهر التطبيق المطلوب في نتائج البحث.

عند العثور على واتساب الذهبي، انقر على “تثبيت” ليبدأ التحميل والتثبيت تلقائيًا.

بعد انتهاء التحميل، انقر على “فتح” لبدء استخدام التطبيق واتبع الإرشادات لإعداد واتساب الذهبي بسهولة.

مميزات الواتس الذهبي اخر تحديث