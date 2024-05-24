خطوات ورابط التسجيل في مسابقة القضاء 2024 بالجزائر والشروط والأوراق المطلوبة

يهتم عدد كبير من المواطنين بالاطلاع على مسابقة القضاء 2024 بالجزائر ، أعلنت المدرسة الثانوية القضائية التابعة لوزارة العدل بالجزائر عن مسابقة وطنية لتوظيف عدد كبير يصل إلى 500 قاض للعام الدراسي الجديد 2024، وأكدت الوزارة على عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في التسجيل في المسابقة، والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية …

‎شروط مسابقة القضاء 2024

وأعلنت المدرسة الثانوية القضائية عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الطلاب الراغبين في التسجيل في هذه المسابقة…

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

ألا يتخطى سن المتقدم عن 35 عام.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق,

يجب أن يكون المتقدم قد قام بترشيح نفسه .

وأن يكون المتقدم لائق بدنياً ويتخطى الاختبارات المعلن عنها.

‎رابط التقديم في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024

زيارة الموقع الرسمي للمدرسة العليا للقضاء أو الوزارة.

قم بإنشاء حساب على الموقع .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اطبع التصريح الشرقي ثم التوقيع عليه.

اطبع التصريح الشرقي ثم التوقيع عليه. ثم قم بتحميل دليل توجيهي ومنهجي.

وتنبه وزارة العدل على المتقدمين إكتمال الملفات حتى لا يتم استبعاد المتقدمين .

المستندات المطلوبة للاشتراك في المسابقة الوطنية