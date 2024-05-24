أخيرًا واتساب يُعلن أسرار مخفية في الإصدار الجديد 2024 مميزات حصرية لأول مرة في Whatsapp مفيش حد يعرفها

تزامنًا مع التحديث المستمر في تطبيق واتساب الأصلي، فإن ملايين المستخدمين يتفاجؤا بعدة أسرار مخفيضة الكثير لا يعلمها، ومن أشهر هذه المميزات هو عداد النص ووضع التخفي، بالإضافة إلى تجسدات ميتافيرس، وفي السطور التالية سنتعرف مطولاً على كل هذه المميزات وكيفية تفعيلها في Whatsapp بطريقة سهلة ومضمون أمام المستخدمين.

ما هو عدد نص Whatsapp واتساب؟

هذه الميزة هي على سبيل المثال تمثل صفحة مخفية يمكنك التحقق منها لكي تتعرف على الحجم الحقيق لعاداتك ضمن الرسائل النصية، مما يقوم بحساب رسائلك بشكل كامل على رقم الهاتف، ويعمل هذا العداد على تقسيم الرسائل وإرسالها وإستلامها بكل سهولة، مما سيُمكن معرفة استخدامك إلى التطبيق بشكل صحيح، وتظهر بشكل كبير في حالة إذا أنه من المحتمل أنك مازالت ترسل أكثر مما تلقيته مما يجعلك نصًا مسلسلاً جادًا، ويمكنك تفعيل هذه الميزة بالضغط على الإعدادات المتواجدة بالزاوية، والضغط على التخزين والبيانات التي هي بمنتصف الطريق تقريبًا أسفل الصفحة.

ميزة وضع التخفي في واتساب

هناك العديد من المستخدمين يعرفون هذه الميزة والبعض بالفعل قاموا بتفعيلها، حيث إنها تُعرف بأسم وضع التخفي، بحيث لا يتعرف المستخدم الأخر عن أخر ظهور لك، ويمكنك تفعيلها بفتح تطبيق واتساب والنقر على الإعدادات، ومن بعد ذلك يتم الضغط على الخصوصية، ثم أخر ظهور وعر الإنترنت ضمن الحساب ذاته، وعندها يتم عرض من يمكنه رؤيتي عندما تكون متصلاً أو إلغاءها عن الجميع بحيث لا يراك أي شخص أثناء التصفح.