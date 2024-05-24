“استعلم الآن mlazemna” لينك نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 الدور الأول عموم المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم في العراق

ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من طلاب المرحلة الابتدائية عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024، ومعرفة الاستعلام للحصول على نتائجهم، لذلك قامت الوزارة- خلال الساعات الماضية- بالإعلان عن خطوات الاستعلام عبر الرابط الإلكتروني، خاصة بعد أن أشادت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الانتهاء من مرحلة التصحيح ورصد درجات كافة الطلاب.

رابط نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024

بالإضافة إلى أنها قامت الوزارة باعتماد نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024، وفور اعتمادها تم الإعلان عن النتائج في جميع محافظات العراق، ويمكن للجميع الاستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الرسمي الإلكتروني التابع للوزارة، وذلك من خلال تسجيل رقم معقد اللجنة الأمتحانية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024

من خلال اتباع الخطوات التالية، يمكن لكافة طلاب المرحلة الحصول على النتائج كما يلي:

افتح محرك البحث الخاص بك على الإنترنت وابحث عن موقع ( وزارة التربية العراقية ). ثم قم بتدوين الرمز المرئي الواضح أسفل نافذة تسجيل الدخول. ثم النقر على أيقونة (الخدمات الإلكترونية)، ومنها قم بتحديد أيقونة (نتائج الصف السادس الابتدائي). ثم أدخل البيانات الخاصة بالطالب من رقم المقعد الامتحاني، اسم الطالب رباعي، محافظة الطالب بصورة صحيحة. ثم النقر على ايقونة استعلام وبعدها النقر أيقونة تنزيل للحصول على نسخة pdf للنتيجة على جهازك.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي في العراق الدور الأول

وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم في دولة العراق، أن نسب النجاح لكافة طلاب المرحلة موازنة بالعام الماضي ترتفع بنسبة هائلة تفوق توقعات الجميع، ونصت على أن توزيع درجات العام لمادة اللغة العربية 100 درجة، مادة اللغة الإنجليزية 100 درجة، ومادة الدراسات الاجتماعية 100 درجة، ومادة العلوم 100 درجة.