بالرقم الامتحاني رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق عموم المحافظات results.mlazemna

رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2024، حالة من القلق بدأت تظهر على عدد كبير من الأسر العراقية بعدما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الامتحانات الخاصة بطلاب السادس الابتدائي الدور الأول، حيث صرح مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن الطلاب أنهوا الامتحانات وتم البدء في تصحيح كراسات الإجابة، وأكدت الوزارة على حرصها في متابعة عملية رصد وتجميع الدرجات حتى لا تحدث أخطاء ويتعرض الطلاب للظلم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2024

وأعلنت وزارة التعليم العراقية عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق، تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وإليكم خطوات الاستعلام.

زيارة الموقع الالكتروني لموقع نتائجنا .

أو الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

اضغط على نتائج الامتحانات .

ثم اختر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

ادخل الرقم الامتحاني للطالب.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”

سوف تظهر أمامك درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

وتؤكد وزارة التربية العراقية على أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن ظهور النتيجة على عدد من المواقع الالكترونية، ليس لها أي أساس من الصحة وأن النتائج لن تظهر إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية أو على موقع نتائجنا التابع للوزارة، وتتمنى أسرة البديل النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.