استعلم الان ..نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2024 في البصرة والرصافة والقادسية

أعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل عن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة القادسية، وجاري الانتهاء من رفع درجات ،نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة القادسية للدور الأول لعام 2024 الآن عبر الرابط الرسمي “نتائجنا”، و تم إجراء الامتحانات على مدار أسبوع بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 مايو، حيث تم اختبار التلاميذ في مختلف المواد المقررة للصف السادس الابتدائي، ويترقب الطلاب الآن الحصول على نتائجهم للتمكن من التقديم إلى إحدى مدارس المرحلة المتوسطة، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال إدخال اسمهم والرقم الامتحاني عبر الرابط المخصص على منصة “نتائجنا”.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 القادسية:

بدأت نتائج الصف السادس الابتدائي في المحافظات المختلفة بالظهور تباعًا، وفي محافظة القادسية، ينتظر تلاميذ الصف السادس الابتدائي بفارغ الصبر ظهور نتائجهم، خاصةً مع تسارع وتيرة عملية التصحيح والمراجعة التي يقوم بها العاملون في مديرية التربية بالمحافظة، من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة في شكل ملف بصيغة PDF،و عند ظهور النتائج، سيتمكن الطلاب من تنزيل الملف الخاص بنتائج مدرستهم، ومن ثم البحث عن أسمائهم للاطلاع على درجاتهم التحصيلية بالتفصيل، و هذا الإجراء سيتيح للطلاب معرفة نتائجهم النهائية في جميع المواد الدراسية التي اجتازوها في الصف السادس الابتدائي.

رابط نتائج السادس الابتدائي القادسية نتائجنا:

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نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة القادسية للدور الأول متاحة الآن لجميع المدارس. للاستعلام عن النتائج، يمكنكم اتباع الخطوات التالية: