النتائج ظهرت.. لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الأول  2024 جميع محافظات العراق

بعد أن تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في بعض المحافظات، بدأ بعض الطلبة والطالبات في المحافظات البحث عن موعد صدور النتائج الخاصة بهم في هذه المرحلة الدراسية، إضافة إلى أن من بين المحافظات التي أعلنت نتائجها الكرخ الأولى والثانية والثالثة وكذلك الرصافة الأولى، فضلاً عن أن باقي المحافظات مازالت قيد التجهيز الأخير، ليتم العمل على رفع النتائج عقب الإنتهاء منها بشكل رسمي ونهائي.

صدرت نتائج السادس الابتدائي دور أول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن كل مديرية مسؤولة عن إعلان النتائج الخاصة بمحافظتها لمرحلة السادس الابتدائي الدور الأول، مع العلم أن النتائج يتم مراجعتها بشكل واضح ودقيق من قبل كل مديرية، بحيث يحصل جميع الطلبة على ما يستحقونه وفقًا لأداءهم في الإمتحانات، فضلاً عن أنه في حالة وجود أي خطأ بالنتيجة سيتمكن الطالب فيما بعد من تقديم طلب اعتراض جديد على النتيجة من أجل مراجعتها.

كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي

أما عن كيفية القيام بإستخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي دور أول في محافظات العراق، فيُرجى اتباع الخطوات الأتيه:-