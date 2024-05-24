ثبت الان تردد قناة طيور الجنة بيبي الفضائية  لأغاني الأطفال 24 ساعة بأعلى جودة

قناة طيور الجنة بيبي تكتسب شعبية كبيرة بين الآباء والأمهات الذين يبحثون عن محتوى مناسب وممتع للأطفال،و هذه القناة تتميز بجودة المحتوى الجذاب والذي لاقى إقبالاً واسعاً في فترة قصيرة من انطلاقها، وكثير من الأهل يرغبون في إتاحة هذه القناة لأطفالهم ليستمتعوا بالبرامج والأغاني المسلية والتعليمية، إذا كنت ترغب في استقبال قناة طيور الجنة بيبي على جهاز التلفزيون الخاص بك، فستجد التفاصيل اللازمة في السطور التالية، حيث سنعمل على تقديم كافة التفاصيل الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على تردد قناة طيور الجنة بكل سهولة ويسر.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024:

قناة طيور الجنة بيبي تعتبر من أبرز القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال، وذلك بسبب المحتوى الجديد والحصري من الأغاني والأناشيد التي تقدمها والتي نالت إعجاب الأطفال وأسرهم على حد سواء هذه القناة متاحة مجاناً للجميع دون تشفير، مما يزيد من إقبال الأهالي عليها لتعليم أبنائهم القيم والمبادئ من خلال المواد التعليمية والترفيهية التي تبثها، ولمتابعة هذه البرامج والأغاني الحديثة على قناة طيور الجنة بيبي، يمكنكم ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة طيورالجنه: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات

تردد قناة طيورالجنة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

اغانى قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة بيبي تتمتع بشعبية واسعة بين الأطفال نظراً للأغاني والأناشيد المتميزة التي تقدمها، حيث تساهم هذه الأغاني بشكل كبير في تطوير مهارات الأطفال وزيادة ثقافتهم ومعلوماتهم في مختلف المجالات. ومن بين أشهر هذه الأغاني نذكر “ماما جابت بيبي”، “حميدو على فتاة طيور الجنة”، “حرف التاء”، “الراعي الكذاب”، “قال الأرنب لأمو”، “ألوان على طيور الجنة بيبي”.