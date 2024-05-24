طريقة تسجيل السكن الترقوي الحر 2024 والشروط اللازمة للقبول

قامت وزارة الداخلية الجزائرية، بإطلاق رابط التسجيل في السكن الترقوي الحر، التي يكون لعدد كبير من المواطنين في إطار توفير المساعدة لهم خاصة من الفئات محدودي الدخل، إضافة إلى كم التسهيلات التي توفرها الوزارة، مع التقسيط المستمر والرمزي على فترات طويلة، هذا وأن أسعار هذه الوحدات تختلف وفقًا للمساحة الراغب في الحصول عليها، وهي تقع في موقع الـ 1 مسكن لتبدأ مساحتها من 80.8 متر إلى 96.05 م، فضلاً عن موقع الفلل الذي يحتوي على 52 فيلا تصل مساحتها إلى 254.44 م، إضافة إلى موقع الـ 48 مسكن تبدأ المساحة فيها من 85.9 م إلى 106.15 م.

كيفية التسجيل في السكن الترقوي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في السكن الترقوي أمام جميع المواطنين داخل ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الجزائرية.

بعد ذلك يُرجى إدخال الرقم الوطني الخاص بالشخص المتقدم.

إدخال معلومات المتقدم في الخانات الخاصة بذلك.

تحديد الولاية المقيم بها الشخص المتقدم.

ليتم تحديد الوحدة التي ترغب في حجزها.

إدخال بيانات سداد جدية حجز الوحدة وإرفاق إيصال السداد عبر الموقع ذاته.

التأكد من البيانات التي تم إدخالها بشكل صحيح.

ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “بحث”.

ما هي شروط السكن الترقوي الحر في الجزائر؟

وتتمثل أبرز شروط التقديم في السكن الترقوي الحر داخل جميع ولايات دولة الجزائر، كالأتي:-