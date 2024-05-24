natega4dk.net رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024 نتيجة نت

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024ـ، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة ، خاصة بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في جميع المدارس على مستوى المحافظة، وأكد السيد”عربي أبو زيد” مدير إدارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن الوزارة كانت مهتمة بمتابعة اللجان في شتى المديريات ، وأكد أنه تم البدء في أعمال التصحيح والمراجعة منذ بداية اليوم الأول من الامتحانات، وكد أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات الأولى المقبلة.

موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024

ويبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024، وتعد المرحلة الإعدادية مرحلة مهمة في عمر الطالب والتي يجب أن يحصل فيها على أعلى الدرجات التي تمكنه من الالتحاق بالمرحلة الثانوية واختيار التخصص الذي يريده .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه تتابع أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظة، حتى تتأكد أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة دون زيادة أو نقصان، كما تتابع المديرية أيضاً آراء الطلاب في الامتحانات مؤكدين أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط وأن المراجعات النهائية المجانية التي أعلنت عنها المديرية قبل الامتحانات، وحتى تتمكنوا من الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الاسكندرية 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024