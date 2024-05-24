رسميًا.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن بعد التعديل الجديد

كشفت وزارة المالية الأردنية، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين، التي تعتبر من أكثر المواضيع بحثًا في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى أن هذه الرواتب تأتي بالزيادة السنوية المقرة من قبل مجلس الوزراء، على أن تُساهم بشكل كبير في الحصول على حياة ملائمة ومستوى معيشي مناسب في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ويمكنك التعرف على موعد صرف الرواتب وطريقة الإستعلام كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى صرف رواتب المتقاعدين في الأردن؟

وأوضحت وزارة المالية، أنه تم تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين داخل دولة الأردن ليكون مع بداية كل شهر ميلادي بدلاً من يوم 24، بما يوافق ذلك يوم 2 يونيو 2024 وهو الأحد، نظرًا لأن يوم 1 يونيو يوافق السبت وهي إجازة رسمية في الدولة، مع العلم أن الوزارة تقوم بإيداع جميع المستحقات المالية في مختلف المنافذ المؤهلة للصرف وعبر البنوك الحكومية والخاصة التي تقوم بتحديدها داخل الدولة.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين في دولة الأردن، وفقًا لما يلي:-