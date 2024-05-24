عيد مع أحبابك “محمد امام” و “احمد عز” .. أفلام موسم عيد الأضحى المبارك بجميع السينيمات العربية 1445-2024

أقترب العيد وكل عام وأنتم بألف خير، عيد مع أحبابك في السينيما” محمد امام واحمد عز، أفلام موسم عيد الأضحى المبارك بجميع السينيمات العربية 1445-2024، قليلٌ فقط يفصلنا عن موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2024، الذي ينتظره الجمهور بشغف وحماس، حيث تتنوع الأفلام بين الكوميديا والأكشن والرومانسية، من بين الأعمال المنتظرة بفارغ الصبر في هذا الموسم، نجد “ولاد رزق 3” و “اللعب مع العيال”، واللتان يعدان من بين أبرز الأفلام المنتظرة بشدة.

أفلام موسم عيد الأضحى المبارك بجميع السينيمات العربية 1445-2024

من خلال السطور القادمة من المقال ستتعرفون على عيد مع أحبابك في السينيما، أفلام موسم عيد الأضحى المبارك بجميع السينيمات العربية 1445-2024، ونعرض لكم قائمة بأفلام عيد الأضحى المبارك ولعل أبرزها ما يلي:

فيلم اللعب مع العيال:

الفنان محمد إمام يشارك في موسم عيد الأضحى لعام 2024 من خلال فيلم “اللعب مع العيال”، ويشاركه البطولة كل من باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب، ويزو، بيومي فؤاد. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

“اللعب مع العيال” يتناول قصة شاب يواجه العديد من المشاكل والتحديات التي تقلب حياته رأسًا على عقب، في إطار كوميدي مميز.

فيلم ولاد رزق 3:

فيلم “ولاد رزق 3” يعرض في موسم عيد الأضحى لعام 2024، ويشهد مشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن، بما في ذلك أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، ماجد الكدواني، وأسماء جلال. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم أهل الكهف:

فيلم “أهل الكهف” يجمع نخبة من نجوم الفن في بطولته، بمشاركة كل من خالد الصاوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وغيرهم، ويأتي العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم عصابة المكس:

فيلم “عصابة المكس” يُعرض ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك، ويضم مجموعة من النجوم مثل أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف. الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، ويتولى إنتاجه هشام عبد الخالق.

موعد عيد الأضحى المبارك

وبعد أن تعرفنا معا من خلال ما سبق على عيد مع أحبابك في السينيما محمد امام واحمد عز، أفلام موسم عيد الأضحى المبارك بجميع السينيمات العربية 1445-2024، ننتقل بكم الآن إلى موعد عيد الأضحى المبارك لمشاهدة قائمة أفلام العيد وتعيد مع أحبابك في السينيما، حيث أنه من المقرر أن تكون وقفة عرفات يوم الخامس عشر من يونيو القادم، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون في اليوم السادس عشر من يونيو القادم.