“مبرووووك للناجحين”..رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq

شهدت محركات البحث جوجل العديد من التساؤلات عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 من قبل الكثير من أولياء أمور طلاب المرحلة، من أجل الاستعلام عن كيفية معرفة هذه النتائج، وما هي المواقع والمنصات التي تقوم بالإعلان عنها، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن رابط الاستعلام، الذي نوضحه خلال السطور التالية عبر موقعنا الإخباري.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

من المقرر أنه يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 بعد مرحلة تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات الخاصة بكل طالب، بالإضافة إلى توزيع ورصد الدرجات بالطريقة التي تنص عليها الوزارة، و- بالفعل- أوضحت الوزارة خلال بيان لها أنه تم الانتهاء من مرحلة التصحيح، وأصبحت النتائج متاحة لكافة الطلاب في جميع المحافظات العراقية مشيدة بالمؤشرات التي تؤكد ارتفاع معدل النجاح موازنة بالسنة الماضية، ويمكن الاستعلام عن النتائج بالاسم عبر موقع نتائجنا، أو موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024 الفصل الدراسي الثاني في كافة المحافظات انتهت يوم الأحد الماضي الموافق 19 مايو 2024، وذلك طبقا للجداول الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية، ومنذ أن تم الانتهاء ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي، لذلك قامت الوزارة بالإعلان عن الرابط الذي يمكن لكافة الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية: