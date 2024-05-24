دلع اطفالك وثبت الآن تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

يلزم معرفة تردد قناة تنة ورنة الجديد المعلن من قبل الإدارة، والتي أوضحت أنه قد تم تغيير التردد لبعض المشاكل الفنية، وأيضا حتى يتم تحسين جودة القناة، وتعد قناة تنة ورنة هي من ضمن قنوات الأطفال الشهيرة في الوطن العربي، التي تقدم محتوى تعليمي ومسلي إلى الأطفال يهدف إلى تعليمهم كل ما هم بحاجة إليه خلال مرحلة الطفولة.

التردد الجديد لقناة تنة ورنة للأطفال على نايل سات

حتى يتم استقبال قناة تنة ورنة على القمر الصناعي، يلزم على المشاهدة الانتقال إلى صفحة القناة الإلكترونية حتى يتم معرفة تردد قناة تنة ورنة الجديد، مع معرفه البيانات الأخرى التي تخص عملية تحميل القناة على التلفاز، ولهذا فإن التردد جاء عبارة عن الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.ت

تردد القناة: 11853.

معدل تصويب الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

استقبل قناة تنة ورنة على عرب سات

أوضحت إدارة قناة تنة ورنة أن التردد الجديد للقناة يعد متاح على القمر الصناعي عرب سات، وحتى يتم استقبال القناة بكل يسر يلزم معرفة البيانات الآتية:

التردد: 11595.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال

من السهل القيام باستقبال قناة تنة ورنة بالتردد الجديد على التلفاز، وذلك من خلال تطبيق بعض الخطوات الهامة على الجهاز، وهي تعد كالآتي: