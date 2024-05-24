قبل ما تخلص.. أكواد فري فاير ماكس المجانية الجديدة 2024 Free Fire Max Codes واكسب سكنات ورقصات وهدايا خرافية

تزايد التساؤلات بواسطة اللاعبين عن أكواد فري فاير ماكس الجديدة، والتي تجعل اللاعب يستمتع بجميع الإضافات والمميزات التي جاءت في إصدار اللعبة الجديد، وتلك الأكواد تتوفر دائما على منصات الإنترنت المختلفة، لكن الكثير منها يعد منتهي الصلاحية، لذا يلزم اختيار الأكواد الفعالة التي سنوضحها لكم خلال السطور القادمة مع توضيح ميزة الكود.

اكواد فري فاير ماكس free fire الجديدة

يلزم على جميع اللاعبين معرفة أكواد فري فاير ماكس الجديدة، لكي يتم البدء في استخدامها حتى يتم التمتع بجميع المميزات المقدمة بواسطتها، ولهذا تعد من أبرز أكواد فري فاير الفعالة هي كالتالي:

حتى يتمكن اللاعب من الانضمام إلى الأكاديمية الخاصة بالمتمردين في فري فاير يلزم استخدام كود KPHU7KHDRLKW.

من السهل الحصول على بعض البنادق الحديثة المختلفة، وذلك بواسطه تفعيل كود YAPQSSRUEYVD.

تعمل جواهر فري فاير على تقديم موارد كثيرة للعبة، فيمكن الحصول على الكثير منها من خلال تفعيل كود FBSH-ARE1-0RBU5.

طريقة استبدال أكواد فري فاير

من ضمن الطرق التي تقدم عناصر وذخائر يحتاجها اللاعبين في فري فاير هي استبدال الأكواد، والتي تتم من خلال اتباع الآتي: