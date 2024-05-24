“سلي طفلك طول اليوم” نزل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

تقدم قناة طيور بيبي الجديد العديد من المحتوى الطفولي المميز المتمثل في الأفلام والمسلسلات الكرتونية، بالإضافة إلى الأغاني الرائعة والأناشيد الدينية الأكثر تميزًا، فضلاً عن البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بمجموعة من أروع الرسوم المتحركة التي تكون بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا لتردد الخاص بالقناة على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة بيبي 2024 أطفال

ويمكنك تنزيل قناة طيور بيبي المخصصة للأطفال، بما ستتمكن من مشاهدة المحتوى المخصص للأطفال والحصول على أفضل مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية عالية الجودة، بالإضافة إلى المحتوى التي يُنمي من قدرات الأطفال ويُعزز من مهاراتهم، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي لقناة طيور بيبي يكون النايل سات.

التردد الجديد فهو 11310.

معامل الترميز لقناة طيور بيبي يكون 27500.ز

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

استقطاب قناة طيور بيبي فهو عمودي.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024

ويمكنك كذلك القيام بمعرفة التردد الأخر الخاص بقناة طيور بيبي الجديد الأكثر تميزًا عن غيره من القنوات الأخرى، ومشاهدة محتوى طفولي مميز ومنوع يُلبي احتياجات الأطفال على مدار اليوم دون توقف، وفقًا للبيانات الأتيه:-