مميزات GB WhatsApp المذهلة!.. تنزيل واتساب جي بي الأكثر جاذبية على جميع الأجهزة.. إصدار أخير

في ظل التحديثات المستمرة التي تقوم بها شركات التكنولوجيا، فقد قامت بإطلاق تطبيق واتساب جي بي GB WhatsApp الذي يعد النسخة المعدلة من تطبيق واتساب الأصلي، فضلاً عن أن هذا التطبيق قامت بإستقطاب عدد كبير من المستخدمين حول العالم، نظرًا للعديد من الخصائص والمميزات التي تقوم بتقديمها أمامهم، إضافة إلى أن التحديث الجديد يشمل كذلك بعض المزايا الغير متوفرة في التطبيق الأصلي، ومع ذلك فإن به بعض العيوب الغير مستحبه.

كيفية تحميل واتساب جي بي

ويمكنك القيام بتنزيل تطبيق واتساب جي بي على جميع الأجهزة سواء الأندرويد أو الأيفون بمختلف إصداراتها، لكن أبرز عيب في التطبيق أنه غير متوفر على متجر جوجل بلاي، ولذا فيُرجى اتباع بعض الخطوات التي نكشفها لكم حتى تتمكن من تنزيل GB WhatsApp بكل سهولة، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي لتطبيق واتساب جي بي الرسمي.

بعد ذلك يتم الضغط على الرابط، مع حفظ البيانات الشخصية في ملف جديد.

بعدها ستتمكن من تثبيت التطبيق على جهازك مع إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة الخاصة بذلك.

القيام بإدخال كافة المعلومات الأخرى الخاصة بتسجيل الدخول.

مزايا GB WhatsApp

مع وجود عيوب كُثر في تطبيق واتساب جي بي GB WhatsApp، إلا أنه يحتوي على العديد من المميزات الغير متوفره في أي تطبيق أخر سوا هو، ومن بينها الأتي:-