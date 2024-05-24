اكتشف القوة والأداء الفائق مع Infinix GT 20 Pro: تجربة الجيل الجديد من الهواتف الذكية!

عندما تبحث عن هاتف يجمع بين الإبداع والتميز، فإن Infinix GT 20 Pro يقدم لك تجربة لا مثيل لها، يعتبر هذا الهاتف من أفضل الهواتف الذكية التي تقدمها شركة Infinix، حيث يتميز بتصميمه العصري ومواصفاته الرائدة التي تضعه في مصاف الأجهزة الراقية، مع Infinix GT 20 Pro، ستحظى بتجربة استخدام فريدة تتيح لك الاستمتاع بأحدث التقنيات وأعلى مستويات الأداء.

مواصفات هاتف Infinix GT 20 Pro

قبل أن نغوص في تفاصيل المواصفات، دعونا نلقي نظرة على ما يجعل Infinix GT 20 Pro خيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا:

المعالج : قوة لا تضاهى مع Dimensity 8200 Ultimate.

: قوة لا تضاهى مع Dimensity 8200 Ultimate. الشاشة : تجربة مشاهدة مذهلة بفضل شاشة AMOLED بمعدل تحديث 144Hz.

: تجربة مشاهدة مذهلة بفضل شاشة AMOLED بمعدل تحديث 144Hz. الكاميرا: احترافية التصوير مع كاميرا خلفية 108 ميجابكسل.

المعالج Dimensity 8200 Ultimate ثماني النواة التخزين / الرام 256 جيجا مع 8/12 جيجا رام الكاميرا خلفية 108+2+2 م.ب. / أمامية 32 م.ب. الشاشة 6.78 بوصة بدقة FHD+ نظام التشغيل أندرويد 14 البطارية 5000 مللي أمبير السعر في السعودية للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1300 ريال

مميزات هاتف Infinix GT 20 Pro

تتمثل مميزات هذا الهاتف في:

أداء استثنائي: بفضل المعالج Dimensity 8200 Ultimate. شاشة عالية الدقة: مع معدل تحديث 144Hz لتجربة مشاهدة فائقة. كاميرا متقدمة: لتصوير فوتوغرافي وفيديو بجودة عالية.

عيوب هاتف Infinix GT 20 Pro

ومع ذلك، هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه إليها:

لا يدعم الشحن اللاسلكي. لا يوجد حماية Gorilla Glass للشاشة. لا يحتوي على مستشعر درجة الحرارة أو بارومتر

في نهاية المقال، يبرز Infinix GT 20 Pro كهاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتقدمة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمحبي التكنولوجيا والألعاب.