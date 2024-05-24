“الحق قبل ما تغلي” أسعار الأضاحي في مصر 2024 اليوم بعد التراجع قبيل عيد الأضحى المبارك

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الأضاحي في مصر اليوم قبل عيد الأضحى المبارك 2024 داخل الأسواق، مع تزايد عمليات البحث من المواطنين عن قائمة أسعار الأضاحي اليوم في مصر، نقدم خلال السطور التالية أسعار الأضاحي، هذه الأسعار تعتبر مستقرة ومناسبة للمواطنين في مصر قبل اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتساهم في توفير خيارات متنوعة للاحتفال بالعيد بروح هادئة دون تكبد أعباء مالية كبيرة.

أسعار الأضاحي في مصر 2024 للجاموس

تشهد أسعار العجول اليوم تباينًا حسب الفئة والنوع، حيث يتراوح سعر العجول الجاموس الكبيرة السن بين 160 إلى 165 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما يتراوح سعر العجول الجاموس الصغيرة السن بين 170 و175 جنيهًا، وفيما يخص العجول البقرية، يتراوح سعر البقر الكبير السن بين 170 و175 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البقر الصغير السن بين 180 و185 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024

يلاحظ أن “سعر اللحم البقري كبير السن” قد سجل اليوم نحو 120 جنيهًا للكيلو للبقر الإناث، أما “سعر اللحم البقري اليوم صغير السن” يتراوح بين 140 – 150 جنيهًا للكيلو للبقر الإناث، بينما سجل سعر “كيلو اللحم البتلو” اليوم نحو 250 جنيهًا، أما “سعر العجول البقري اليوم” فتراوح بين 170 – 175 جنيهًا للذكور، يعتبر الوضع العام للأسعار متقلباً مع ارتفاع أسعار اللحوم في السوق.

سعر كيلو الخرفان قائم اليوم 2024

في مصر اليوم، يتراوح سعر الخروف البلدي بين 160 إلى 220 جنيهًا للكيلو القائم، بينما يتراوح سعر الخروف البرقي بين 190 إلى 225 جنيهًا للكيلو الواحد.

أوضح نقيب الفلاحين أبو صدام أن أسعار اللحوم الحية في مصر شهدت تراجعا واضحا في ذلك الوقت، حيث انخفضت بنسبة 20٪، جاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تزيد عن 30٪، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من المتوقع ارتفاع الأسعار بمعدل 20٪.