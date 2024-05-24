شوف نتجتك الآن.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق الكرخ الثالثة عبر موقع الوزارة

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق بمدينة الكرخ الثالثة، كانت لحظة انتظار طويلة للتلاميذ وأولياء الأمور، حيث تم الكشف عن نتائجهم التي ستحدد مسار تعليمهم المستقبلي، تعد هذه النتائج خطوة مهمة في رحلة الطلاب التعليمية، مما يجعلها لحظة مهمة ومشحونة بالمشاعر الجميلة، ومن خلال مقالنا نبين طريقة الاطلاع على النتيجة عبر موقع الوزارة ونتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 العراق

بعد حصول الطلاب أول أمس على نتيجة السادس الابتدائي للدور الأول 2024 بمحافظة الرصافة، يبحث طلب الكرخ عن طريقة الحصول على نتائج السادس الابتدائي الخاصة بهم أيضا، بإمكان الطلاب الحصول على نتائجهم عبر اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت وادخل على بوابة العراق التعليمية الرسمية على جوجل.

أدخل كود التحقق المكون من 6 أرقام في الخانة المخصصة.

انقر على مفتاح التحقق لينقلك إلى صفحة بوابة التعليم الأساسي بالعراق.

ختر قسم النتائج وابحث عن نتيجة السادس الابتدائي بمحافظتك.

ادخل بيانات الطالب مثل رقم الجلوس والاسم الرباعي.

اضغط على استعلام النتيجة لتظهر مباشرة، مع تمنياتنا بالتفوق لجميع الطلاب في جميع المحافظات العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا

أعلن موقع “نتائجنا” بأنه سيتم نشر نتائج الكرخ الثالثة اليوم، حيث يمكن للطلاب تحميل كشوف النتائج من الموقع، تحتوي الكشوف على اسم الطالب أو الطالبة، الرقم الامتحاني، ودرجات جميع المواد التي تم الامتحان فيها، يمكن تنزيل نتائج الدور الأول بصيغة PDF باتباع الخطوات التالية: