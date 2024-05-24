سجل والحق شقة رخيصة.. خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 وأهم شروط التسجيل

يمكنك خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 عبر رابط الموقع الرسمي، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة السكن والعمران والمدينة، يعد هذا الموقع أساسيًا للبحث للمواطنين في هذه الفترة الجارية، بعد أن تم فتح باب التسجيل لسكنات عدل 3 في الجزائر.

خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

يعتبر برنامج الإسكان العدل واحدًا من المشاريع الحكومية الرئيسية في الجزائر، حيث يوفر وحدات سكنية بأسعار منخفضة للمواطنين، أعلنت الحكومة عن بدء استقبال دفعات جديدة من المسجلين وفق الإجراءات المحددة لعام 2024، عند الرغبة في التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج سكن عدل أولاً.

سجل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

بعد ذلك، انقر على زر “تسجيل الإقامة” في مشروع الإسكان الاجتماعي للمرحلة الثالثة.

قُم بتسجيل المعلومات الشخصية الضرورية، بما في ذلك الولاية التي تقيم فيها.

ثم، قُم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة على الموقع.

أخيرًا، انقر على زر “إرسال”.

شروط التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 2024

تتطلب شروط التقديم على برنامج الإسكان العدل في الجزائر الالتزام بالبنود التالية: