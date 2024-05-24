خذوا الأجازة وعاوزين يتسلوا.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

تردد قناة وناسة والمعروفة بـ”وناسة TV”، من خلال شخصيات كرتونية لاقت استحسان وحب العديد من الأطفال، يُعتبر هذا أحد العوامل التي ساهمت في شهرة القناة، إضافة إلى تقديمها الأغاني بشكل مجاني، مما جعلها محط اهتمام للأطفال في العالم العربي، في هذا المقال، سنتناول ترددات قناة وناسة للأطفال، المتاحة عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.
تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات
يمكن لأطفالنا الصغار في جميع أنحاء العالم العربي الاستمتاع بمشاهدة أفضل ما تقدمه قناة وناسة للأطفال، حيث يتطلعون دائمًا إلى متابعة كل جديد، لهذا الغرض نوفر لهم الآن تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات:
عبر النايل سات:
- التردد: 11430.
- الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.
- الجودة: SD.
عبر العرب سات:
- التردد: 11270.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.
- الجودة: HD.
مميزات قناة وناسة
قناة وناسة تعتبر واحدة من القنوات المميزة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، وتتميز بعدة مميزات تجعلها وجهة مفضلة لهم:
- تتميز القناة بتجديد تردداتها بشكل دائم، مما يجعلها تحافظ على جودة بث عالية تلائم متطلبات المشاهدين الصغار.
- تقدم القناة محتوى هادفًا يجمع بين التسلية والتعليم، بما في ذلك فقرات ترفيهية مميزة وبرامج تعليمية تثري معرفة الأطفال.
- تقدم وناسة فقرات خاصة لتعليم الأطفال حفظ القرآن الكريم، مما يسهم في بناء قيم دينية وأخلاقية لديهم.
- تقدم القناة مجموعة متنوعة من الفقرات التعليمية التي تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مجالات مختلفة.
- تتميز قناة وناسة بعدم وجود أي فقرات أو برامج تشجع على العنف، مما يضمن بيئة آمنة وصحية لتربية الأطفال.
- تسعى القناة إلى تعزيز قيم إيجابية وسلوكيات متوازنة لدى الأطفال من خلال محتواها الترفيهي والتعليمي.