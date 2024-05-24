خذوا الأجازة وعاوزين يتسلوا.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

تردد قناة وناسة والمعروفة بـ”وناسة TV”، من خلال شخصيات كرتونية لاقت استحسان وحب العديد من الأطفال، يُعتبر هذا أحد العوامل التي ساهمت في شهرة القناة، إضافة إلى تقديمها الأغاني بشكل مجاني، مما جعلها محط اهتمام للأطفال في العالم العربي، في هذا المقال، سنتناول ترددات قناة وناسة للأطفال، المتاحة عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات

يمكن لأطفالنا الصغار في جميع أنحاء العالم العربي الاستمتاع بمشاهدة أفضل ما تقدمه قناة وناسة للأطفال، حيث يتطلعون دائمًا إلى متابعة كل جديد، لهذا الغرض نوفر لهم الآن تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات:

عبر النايل سات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

عبر العرب سات:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تعتبر واحدة من القنوات المميزة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، وتتميز بعدة مميزات تجعلها وجهة مفضلة لهم: