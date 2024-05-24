link متاح.. إلكترونياً رابط التسجيل في برنامج طاقات للباحثين عن عمل 1446 شروط التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات

التسجيل في برنامج طاقات إلكترونياً للباحثين عن عمل 1446، في ظل سعي الحكومة السعودية لتحسين فرص العمل وتعزيز مهارات الباحثين عن عمل، تم إطلاق برنامج طاقات. يعد هذا البرنامج منصة مهمة تدعم الباحثين عن عمل، من خلال تقديم دعم مالي نقدي وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، لتحقيق أفضل النتائج في سوق العمل يتم تنفيذ هذا البرنامج، بواسطة صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج طاقات هو مبادرة من الحكومة السعودية، تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل من خلال تقديم دورات تدريبية، ودعم مالي إليكم خطوات التسجيل في برنامج طاقات إلكترونياً.

التسجيل في برنامج طاقات للباحثين عن عمل 1446

برنامج إعانة البحث عن عمل 1446، هو أحد المبادرات المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بهدف دعم المواطنين العاطلين عن العمل، يهدف البرنامج إلى توفير الدعم المالي والتدريبي للمستفيدين، مما يساعدهم على تحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف في القطاعين الحكومي والخاص، يستمر الدعم لمدة تصل إلى خمسة عشر شهرا، ويعد البرنامج جزءا من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تقليل معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

شروط التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل تتضمن:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيما في المملكة.

– ألا يتجاوز دخل المتقدم الحد المحدد للبرنامج.

– أن يكون عمر المتقدم بين 20 و40 عاما.

– القدرة على العمل بشكل طبيعي.

– امتلاك حساب على منصة نفاذ.

– عدم امتلاك المتقدم لأي أنشطة تجارية.

خطوات طريقة التسجيل في برنامج طاقات 1446

للتسجيل في برنامج طاقات 1446، اتبع الخطوات التالية: