استعلم الآن عبر مطلتي.. خطوات الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وأهم شروط الحصول على الدعم

ينتظر العديد من المواطنين العراقيين بفارغ الصبر إعلان رابط الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، من المتوقع أن تُوفِّر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في الأيام القادمة الكشوف الخاصة التي تتضمن أسماء المستفيدين من هذه الوجبة الأخيرة، تُقدِّم المنصة الرسمية “مظلتي” للوزارة الدعم للمواطنين، حيث يمكن للأفراد الاطلاع على استحقاقهم للدعم والتأكد من توافره.

خطوات الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

من المتوقع أن تشمل قوائم المستحقين أكثر من 300 ألف شخص من مختلف المحافظات العراقية، حيث يتم تحديد قيمة الدعم وفقًا لعدد أفراد الأسرة، يمكن الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

اختر خيار البحث عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

حدد اسم محافظتك في العراق.

قم بإدخال معلوماتك بدقة لضمان نجاح عملية الاستعلام.

انقر على زر البحث.

يمكنك تنزيل القوائم بصيغة PDF للاطلاع عليها عن طريق النقر على الرمز المخصص لهذا الغرض.

شروط الحصول على الوجبة السابعة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن شروط الحصول على الوجبة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتتضمن هذه الشروط ما يلي: