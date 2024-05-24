طيري يا طيارة… شغلك ببدلة واخر نزاهة وظائف الشباب والرياضة بمرتبات تصل ل20000 الف جنيه … روح قدم واحصل على الفرصة

تواصل الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة الإعلان عن توافر وظائف خالية برواتب مجزية للشباب في العديد من شركات القطاع الخاص وذلك في كافة أنحاء الجمهورية، واليوم سوف نتطرق معكم إلى معرفة الوظائف الخالية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة عبر موقعها على فيس بوك.

وظائف بشركة بافلو برجر

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر عن توافر وظائف شاغرة داخل شركة بافلو برجر، وتطلب الشركة الكثير من المؤهلات، ومكان العمل بمدينة العبور، وتتمثل الوظائف الخالية بالشركة فيما يلي:

مدير فرع لا يزداد عمره عن 45 سنة، ويكون ذو خبرة في مجال الفاست فود، ويصل راتبه الأساسي لـ11500 جنيه مصري.

مساعد مدير ولا يزداد عمره عن 40 سنة براتب يصل إلى 9000 جنيه ويجب أن يكون لديه خبرة في الفاست فود.

عضو فريق مطعم براتب يصل إلى 5 آلاف جنيه ولا يجب أن يكون لديه خبرة.

مساعد شيف بيتزا.

شفت بيتزا.

عامل دليفري.

عمال انتاج.

شروط الوظيفة