استعلم حالاً..هنا رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

ينتظر المواطنين العراقيين موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر وجبة منذ فترة، وفي الآونة الأخيرة يتم البحث بشكل يومي عبر محركات بحث جوجل عن كشوفات أسماء المشمولين، وذلك لأن هناك عدد كبير من الأسر الفقيرة التي تعتمد على المساعدات التي يقدمها برنامج الرعاية الاجتماعية، لا سيما في ظل غلاء الأسعار في البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم كيفية الاستعلام فور إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في البداية يرغب المواطنين في العراق بمعرفة موعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وإلى الآن لا تزال الوزارة تراجع طلبات وأسماء المتقدمين للتأكد من استحقاقهم لهذا الدعم، ولأن هناك عدد كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على دعم البرنامج، فقد تأخرت وزارة العمل في الإعلان عن أسماء المقبولين في الموعد المحدد، ولكنها أتاحت للمتقدمين إمكانية الاستعلام عن الوجبة الأخيرة من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية، ويمكن الاستعانة بتلك الطريقة في حالة ظهورها حيث لم تظهر النتيجة النهائية حتى الآن لذلك عليك اتباع الخطوات التالية:

زيارة المنصة الإلكترونية ” منصة مظلتي” في دولة العراق.

ثم يقوم المتقدم باختيار أيقونة “خدمات”

وبعدها يجب أن تتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، لأجل إكمال عملية تسجيل الدخول إلى المنصة.

الآن يجب اختيار رقم الوجبة التي يرغب المتقدم في معرفة نتيجتها.

وينتظر الكثير الوجبة السابعة التي لم تظهر حتى الآن في عموم العراق.

ثم ملء النموذج الفارغ من خلال كتابة بيانات المتقدم الشخصية مع اسم المحافظة التي يتبع لها المتقدم.

الضغط على زر “استعلام” لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

شروط برنامج دعم الرعاية الاجتماعية