“بسعر منافس وإمكانيات جبارة“ سعر ومواصفات هاتف realme gt neo 6.. شاشة رائعة ومعالج مطور

هاتف realme gt neo 6 تم الإعلان عن نزوله الاسواق حديثا لينافس بقوة هواتف نفس الفئة حيث توجد به العديد من المميزات الرائعة التي تجعله خيار جيد للكثيرين فهو يجمع بين أناقة التصميم وقوة الأداء والسعر المناسب، ونظرا لازدياد عمليات البحث عن مميزات الهاتف من قبل العملاء واهتمامهم بمعرفة كل ما يتعلق به سنقدم لكم اليوم في هذا المقال أبرز مواصفات هاتف realme gt neo 6 وأبرز مميزاته وسعره في الأسواق.

سعر ومواصفات هاتف realme gt neo 6 المواصفات القياسية التي يتمتع بها هاتف realme gt neo 6 ستجعله ضمن الهواتف الأعلى اقبالا من قبل المستخدمين والأكثر تحقيقا لنسب مبيعات عالية، وسنستعرض لكم في السطور التالية مواصفات الهاتف : شاشة الهاتف نوعها LTPO OLED ومقاسها 6.78 بوصة، ومعدل التحديث يبلغ 120 هرتز، وتتميز بشدة السطوع الذي يبلغ 6000 شمعة.

معالج الهاتف يمتاز بالقوة التي تجعل الهاتف لا يتأثر بالحرارة وهو من نوع Snapdragon 7 + Gen 3.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات الرئيسية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل والثانية دقتها 8 ميجا بكسل، أما الأمامية فدقتها تبلغ 32 ميجا بكسل.

مساحة تخزين الهاتف تبلغ 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت، أما مساحة الرامات فهي 8 و 12 و 16 جيجا بايت حسب الإصدار.

تبلغ سعة بطاربة الهاتف 5500 مللي امبير وهي بذلك يمكنها العمل لفترات طويلة دون توقف، كما تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

يحتوي الهاتف على العديد من الميزات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي مثل تقنية حماية العين والترجمة وكتابة وتلخيص المقالات.

الهاتف مزود بالعديد من وسائل الحماية أهمها مقاومة الماء والغبار ووجود طبقة زجاجية لحماية الشاشة.

سعر هاتف realme gt neo 6

يتوافر هاتف realme gt neo 6 بالألوان السيلفر والأرجواني والأخضر الفاتح ويبلغ سعره 290 دولار أمريكي.