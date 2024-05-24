هاتف بمواصفات خيالية… تعرف على سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

هاتف Xiaomi 14 Ultra يعتبر أحد أبرز إصدارات شاومي لعام 2024 حيث يأتي بمواصفات مميزة تجعل منه خيارا جذابا لمحبي التصوير والهواتف الذكية ذات الأداء العالي فيما يلي تفاصيل عن سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra ومميزاته تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

الشاشة :

الحجم: 6.81 بوصة

النوع: AMOLEDضه

الدقة: 3200 × 1440 بكسل (QHD+)

معدل التحديث: 120 هرتز

السطوع: يصل إلى 1500 نيتس

المعالج:

النوع: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

التقنية: 4 نانومتر

الذاكرة والتخزين :

الذاكرة العشوائية (RAM): 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت

التخزين الداخلي: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت

نوع التخزين: UFS 3.1 أو UFS 4.0

الكاميرا:

الكاميرا الخلفية الرئيسية: 108 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8)

الكاميرا الثانوية (عريضة للغاية): 48 ميجابكسل

الكاميرا الثالثة (ماكرو): 12 ميجابكسل

كاميرا التقريب البصري (بيريسكوب): 48 ميجابكسل

كاميرا السيلفي الأمامية: 32 ميجابكسل

مميزات الكاميرا: تثبيت بصري للصورة (OIS) تصوير فيديو بدقة 8K، وضع ليلي متقدم

البطارية:

السعة: 5000 مللي أمبير

الشحن السريع: بقدرة 120 وات

الشحن اللاسلكي: بقدرة 50 وات

الشحن العكسي: بقدرة 10 وات

النظام:

نظام التشغيل: MIUI 15 (مبني على Android 14)

الاتصال:

دعم شبكات 5G

واي فاي 6E

بلوتوث 5.3

NFC

USB Type-C 3.2

مميزات هاتف Xiaomi 14 Ultra

المعالج Snapdragon 8 Gen 3 يضمن أداء فائقا في تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

كاميرا بدقة 108 ميجابكسل توفر صورا ذات دقة عالية وتفاصيل مذهلة مع قدرات تصوير ليلية متقدمة ووضع تصوير فيديو بدقة 8K لعشاق التصوير.

شاشة AMOLED بحجم 6.81 بوصة ودقة QHD مع معدل تحديث 120 هرتز تضمن تجربة مشاهدة سلسلة وحيوية.

بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات مما يتيح شحن الهاتف بالكامل في وقت قصير جدا.

تصميم مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 يجعل الهاتف مناسبًا للاستخدام في مختلف الظروف.

سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra

من المتوقع أن يكون سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra منافسا ضمن فئته حيث من الممكن أن يتراوح بين 900 دولار إلى 1200 دولار أمريكي وذلك حسب النسخة والسعة التخزينية المختارة السعر قد يختلف من سوق إلى آخر ويعتمد على الضرائب المحلية والتوافر.