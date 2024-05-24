“شغلها وسيب أطفالك تتعلم مع لولو الشطورة” سارع بتنزيل تردد قناة وناسة الجديد ٢٠٢٤

أصبحت قنوات الأطفال شيء أساسي في أي جهاز تلفاز وأخذت في الانتشار والتنوع حتى جذبت إليها جمهور كبير من الكبار أيضاً، ومع التغيرات العديدة التي يقوم بها النايل سات اختفت الكثير من القنوات وأبرزها قناة وناسة، مما جعل الكثير من الناس يتساءلون عن التردد الجديد، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن تردد قناة وناسة ٢٠٢٤.

تردد قناة وناسة ٢٠٢٤

سوف نوضح لكم أيضاً التردد الجديد لقناة وناسة الفضائية المخصصة للأطفال، وطريقة ضبطها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ضبط قناة وناسة

ولضبط هذه القناة على جهاز التلفاز الخاص بك عليك بإتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالضغط على زر القائمة الموجود في الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسفر.

بعد ذلك قم بالضغط على زر بحث يدوي، ومنها قم بإدخال بيانات القناة كالتردد ومعدل الاستقطاب وغيرها، ثم اضغط على زر بحث.

سوف يظهر أمامك مجموعة من القنوات الفضائية التي تحمل نفس التردد قم بالضغط على اسم قناة وناسة، واضغط على زر حفظ.

بعد ذلك قم بالضغط على القناة ثم اضغط على زر نقل بعد ذلك قم بوضعها في الترتيب الذي تريده واضغط على زر خروج.

قم بالضغط على رقم القناة الذي اخترته لقناة وناسة الفضائية وسوف تجدها وفق الترتيب الذي تريده، وتمتع بالعديد من البرامج الهادفة والأناشيد التعليمية.

مميزات وبرامج قناة وناسة

تتميز قناة وناسة الفضائية بالعديد من المميزات التي جعلت جمهور كبير يبحث عنها ويتابعها: