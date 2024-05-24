لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات والعرب سات لأروع الأغاني والأناشيد

تعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات المحبوبة لدى الأطفال في العالم العربي حيث تقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد المتميزة التي تستهدف الصغار وتعليمهم في نفس الوقت اليكم تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات لعام 2024 بالإضافة إلى كيفية إدخاله لاستقبال القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

على النايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

على العرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مزايا قناة وناسة

تتميز قناة وناسة للأطفال بالعديد من المميزات التي جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين القنوات الفضائية المخصصة للأطفال وذلك بفضل تقديمها لمحتوى مجاني وهادف يسهل ضبطه على مختلف أجهزة الاستقبال وفيما يلي أبرز المميزات التي ساهمت في زيادة شهرة قناة وناسة وتواجدها على الساحة الفضائية:

قناة وناسة متاحة مجانا بدون رسوم اشتراك مما يسمح للأسر بالتمتع بمحتواها دون أي تكلفة إضافية مما يجعلها خيارا مثاليا للعائلات.

يمكن ضبط قناة وناسة بسهولة على مختلف أجهزة الاستقبال ما يجعلها متاحة بشكل واسع لكافة المشاهدين.

تسعى القناة إلى تنمية وعي الأطفال وتقديم محتوى مفيد يعزز من مهاراتهم ومعرفتهم مع مراعاة الأخلاقيات والسلوكيات التي تتماشى مع قيم المجتمع الشرقي.

تركز قناة وناسة على تعليم الأطفال القيم الحسنة مثل الصدق والأمانة وقول الحق كما تحثهم على تجنب العادات السيئة مثل الكذب والغش والتعامل مع الغرباء بحذر.

تقدم القناة برامج وأنشطة تساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة وتطوير مهاراتهم الحالية في بيئة آمنة وممتعة.

تحظى القناة بثقة كبيرة من الآباء والأمهات إذ تقدم محتوى يمكنهم الاعتماد عليه لتعليم أطفالهم القيم والأخلاق الصحيحة مما يجعلهم مطمئنين على ما يشاهده أطفالهم.

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تجذب انتباه الأطفال وتساهم في تعليمهم وتسلية أوقاتهم في نفس الوقت.

اغاني قناه وناسة

إليك قائمة ببعض الأغاني الشهيرة التي تعرض على قناة وناسة للأطفال: