“هواوي تواصل الاكتساح” مواصفات هواوي Pura 70 Ultra وسعره في السعودية.. هاتف بإمكانيات رائعة

شركة هواوي العالمية المتخصصة في إصدار الهواتف والأجهزة الذكية نجحت في حجز مركز متقدم لها ضمن قائمة أفضل الشركات وأكثرها تحقيقا لنسب مبيعات عالية، وهواتفها تنافس بقوة هواتف شركات شهيرة مثل سامسونج وأوبو وغيرهم، وحاليا يوجد في الأسواق العربية أحدث إصدارات شركة هواوي هاتف Pura 70 Ultra والذي من المتوقع أن يشهد إقبال كبير من المستخدمين بسبب جودته العالية وقوة أدائه، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال مواصفات هاتف هواوي Pura 70 Ultra وسعره.

مواصفات هواوي Pura 70 Ultra

هاتف هواوي Pura 70 Ultra يتمتع بمواصفات قياسية جعلته واحدا من أفضل الهواتف الموجودة بالسوق حاليا من نفس الفئة ليصبح خيار مثالي للأشخاص الراغبين في اقتناء هاتف جيد ذو تصميم جذاب وكفاءة عالية، ووفقا لأراء المتخصصون في المجال سيحقق هذا الإصدار مبيعات مرتفعة، وفيما يلي نستعرض لكم مواصفات الهاتف وأبرز مميزاته :

نوع شاشة الهاتف OLED ومقاسها 6.2 بوصة وتعمل بدقة Full HD، وقوة سطوع عالية تبلغ درجتها 2500 شمعة، وبمعدل تحديث 120 هرتز.

الهاتف يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية دقة كلا من الاساسية والثانية 50 ميجا بكسل والثالثة 40 ميجا بكسل، اما الامامية فدقتها 13 ميجا بكسل.

معالج الهاتف يتميز بسرعة وقوة الأداء وهو من نوع kirin 9010 بتكنولوجيا 7 نانو ميتر.

الهاتف مزود ببطارية قوية تعيش لفترات طويلة سعتها 5200 مللي امبير، وتتوافر به خاصية الشحن السريع بقوة 100 وات.

تبلغ مساحة التخزين بالهاتف 512 جيجا بايت، والرامات مساحتها 16 جيجا بايت.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس ويعمل بنظام تشغيل EMUI 14.2.

سعر هواوي Pura 70 Ultra

هاتف هواوي Pura 70 Ultra متوافر حاليا في الأسواق السعودية بعدة ألوان جذابة وهي الأسود والأبيض والبني والأخضر الفاتح، ويبلغ سعره 5200 ريال سعودي.