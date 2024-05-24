جوازك السوري في دقائق! إليك أسرع وأضمن طريقة لحجز موعد عبر منصة حجز الجوازات 2024

من أهم الأوراق المطلوبة عند السفر هو جواز السفر، ويحرص كل مواطن سوري على أن يكون جواز السفر الخاص به ساريا ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ليكون على تأهب تام للسفر في أي وقت، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أسرع وأضمن طريقة لحجز جواز السفر السوري 2024، وكيفية حجز مواعيد الجوازات لاستخراج وتجديد جواز السفر.

منصة حجز جواز السفر السوري 2024

ولتجديد جواز السفر الخاص بك عليك بإتباع الخطوات التالية والتي أولها، الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي والخاص بتجديد جوازات السفر وهو موقع حجز الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك قم بالضغط على زر حجز موعد.

وسوف يظهر أمامك رمز تحقق، قم بإدخاله بشكل صحيح ثم اضغط على زر إرسال.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة منك والخاصة بك في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

بعد ذلك قم باختيار الموعد المناسب لك لتسلم جواز السفر فيه.

سوف يظهر أمامك باركود، قم بحفظه جيداً وذلك لأن من خلال سوف تستعلم عن جواز السفر الخاص بك.

سوف يتطلب منك إرفاق بعض الأوراق الخاصة بالتجديد واضغط بعد ذلك على زر تسجيل.

وبتلك الخطوات تكون قد قمت بتسجيل طلبك لتجديد جواز السفر الخاص بك.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

هناك بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم التقديم على طلب تجديد جواز السفر، وهي كما يلي: