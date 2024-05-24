تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE الجديد 2024 للأندرويد والأيفون بمزايا رائعة

تم مؤخراً اطلاق تحديثًا جديدًا للعبة PUBG Mobile الشهيرة، الإصدار 3.2، لأجهزة الأندرويد والآيفون يضاف في التحديث الجديد عدد من الرسومات الجديدة والتحسينات في الأداء، بالإضافة إلى إضافة مجموعة جديدة من الأسلحة لزيادة تشويق وإثارة اللاعبين أثناء اللعب. سنستعرض في هذا التقرير خطوات تحديث PUBG Mobile 3.2 الأخيرة لأجهزة الأندرويد والآيفون.

تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE

تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE رقم 3.2، والذي من المتوقع إصداره في يوم 9 يوليو القادم، حيث سيقدم هذا التحديث مجموعة كبيرة من الخصائص والمزايا الجديدة وسوف يستمتع اللاعبون باستكشاف وضع World of Wonder والوضع الجديد Mecha Fusion وسوف يشهد التحديث أيضًا تحسينات على الدورة 6 من الموسم 18 وتحديثات Metro Royale وسوف تشمل تحديثات الشاشة الرئيسية مسابقة جديدة لعرض إبداعات اللاعبين وفرصة للفوز بجوائز رائعة.

مزايا تحديث ببجي موبايل (PUBG MOBILE) رقم 3.2

يشمل تحديث الإصدار 3.2 وصول الدورة 6 من الموسم 18، مما يعني إضافة عناصر جديدة مذهلة مثل نظارات C6S18 ومجموعة C6S18 وقناع C6S18 وغطاء C6S18 وC6S18 – DBS