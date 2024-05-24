ظهرت حالًا “نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2024” .. نينوي والرصافة 2 و3 وكركوك

بعد انتهاء طلاب الشهادة الابتدائية من امتحاناتهم، نجد أن معدل البحث حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بدولة العراق 2024 ترتفع من قبل الطلاب وكذلك أولياء الأمور، وهذا للتأكد من نجاح أولادهم والانتقال للمرحلة الإعدادية، ومن ثم المرحلة الثانوية، كما أن هذه السنة تعتبر من أهم السنين على مدار تعليم الطالب، حيث تظهر مدى تفوق الطالب في دراسته ومدى خموله، تابعوا معنا لمعرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بدولة العراق 2024۔

نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2024

ينتظر جميع طلاب الشهادة الابتدائية بدولة العراق الإعلان عن نتيجتهم، حتى يطمئنوا على نجاحهم ويحصلون على درجة سعيهم طوال العام، كما أن الوزير قيس الكلابي صرح مؤخرا أن جميع نتائج الطلاب مبشرة في هذا العام، وأن نسبة النجاح مرتفعة ولا يوجد رسوب إلا قلة قليلة، وهذا بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة، كما أنه وضح أن عملية التصحيح والمراجعة تم الانتهاء منهم وأن النتيجة سوف تظهر قريبا بإذن الله.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بدولة العراق 2024

لكي تستطيع أن تحصل على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بدولة العراق 2024، يجب عليك القيام بالخطوات التالية وهذا ما وضحته وزارة التربية والتعليم العراقية وهي كالتالي: