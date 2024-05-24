ظهرت بالاسم فقط .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ينتظر جميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 ، وتبدأ عمليات التصحيح والمراجعة بجميع مراكز محافظة الدقهلية خلال الاسبوع القادم ، وأكدت مدير التربية والتعليم بالمحافظة على ضرورة تحري الدقة والشفافية أثناء عمليات التصحيح وإعطاء كل طالب حقه بالكامل ، ويستطيع الطلاب الحصول علي النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس حيث أدى الطلاب الامتحانات دون وجود صعوبات ولم يتم التصريح عن وجود حالات غش جماعي أو شغب أثناء الامتحانات ، وسيتم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية عبر موقع مديرية التربية والتعليم أو عبر موقع نتيجة نت الخاص بظهور نتائج جميع امتحانات الصفوف الدراسي الفصل الدراسي الثاني 2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024

يعيش طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور حالة من القلق والترقب قبل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية حيث تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية خلال الأسبوع الأول من شهر يوينو القادم ، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية.