فرصة عمل ذهبية! وزارة العمل العراقية تُعلن عن فتح التسجيل في منصة مهن للعاطلين 2024

تحرص الحكومة العراقية دائما على توفير فرص عمل للشباب والعاطلين داخل البلاد وذلك من أجل الحصول على حياة أفضل ومزيد من التقدم والاستثمار، وبالفعل قد أعلنت عن توافر عدد من الوظائف والتي تتناسب مع فئة كبيرة من المواطنين، ولأن الكثير بدأ يبحث ويتساءل عن طرق وشروط التقديم، سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع التسجيل في استمارة منصة مهن للعاطلين 2024.

التسجيل في استمارة منصة مهن للعاطلين 2024

وسوف نوضح لكم أيضاً طريقة التقديم على استمارة منصبة العاطلين العراقية من خلال تلك الخطوات:

وأول خطوة هو الدخول مباشرة إلى منصة المهن الإلكترونية من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك قم بإنشاء صفحة خاصة بك على تلك المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

ومنها قم بالضغط على زر الباحثين عن فرص عمل.

سوف تظهر أمامك صفحة جديدة قم بإدخال البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات الخاصة بك.

بعد ذلك قم بإرفاق المستندات المطلوبة منك ثم اضغط على زر التأكد من صحة البيانات.

بعد ذلك قم بالضغط على زر إرسال، وسوف يتعين عليك الانتظار بضعة أيام حتى تعلم هل تم الموافقة أم لا.

شروط التسجيل في منصة مهن العاطلين عن العمل الإلكترونية

وقد وضعت الحكومة العراقية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين على منصة مهن العاطلين، وهي كما يلي: