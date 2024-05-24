“وين سنك يا لولو” ثبت تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah TV نايل سات وعربسات

حققت قناة وناسة للأطفال Wanasah TV شهرة واسعة بفضل عرضها للأغاني بواسطة شخصيات كرتونية محببة للأطفال وهذا الأمر كان من العوامل الرئيسية التي ساهمت في انتشار القناة كما أن تقديم قناة وناسة لأغانيها مجانًا جعلها متاحة للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي في هذا المقال، سوف نستعرض ترددات قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
قناة وناسة للأطفال Wanasah TV
لإسعاد أطفالكم ببرامج وأغاني ممتعة، يمكنكم متابعة قناة وناسة للأطفال Wanasah TV. هذه القناة المخصصة للأطفال تقدم محتوى مميزًا يجذب الأطفال في كافة أنحاء العالم العربي ولمشاهدة قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات، يمكنكم ضبط التردد كالتالي:
- تردد القناة: 11430
- معامل الاستقطاب: عمودي
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الأخطاء: 5/6
- الجودة: SD
تردد وناسة Wanasah TV عبر العرب سات
يمكن لأطفالكم الاستمتاع بمشاهدة أفضل محتوى للأطفال عبر قناة وناسة للأطفال Wanasah TV، المتاحة على القمر الصناعي العرب سات. تضمن القناة تقديم برامج وأغاني ممتعة وتعليمية تجذب الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي. لضبط القناة، استخدموا التردد التالي:
- تردد القناة: 11270
- القمر الصناعي: عرب سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الأخطاء: 3/4
- الجودة: HD
تثبيت تردد قناة وناسة Wanasah TV
- اولا يتم بتشغيل التلفاز و استخدم جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر “القائمة” أو “Menu” لفتح القائمة الرئيسية للتلفاز.
- في القائمة الرئيسية، استخدم أزرار التنقل على جهاز التحكم للبحث عن خيار “الإعدادات” أو “Settings” بعد ذلك، ابحث عن “البحث اليدوي” أو “Manual Search” واضغط عليه.
- سوف تظهر لك قائمة بالأقمار الصناعية المتاحة استخدم أزرار التنقل لاختيار القمر الصناعي الذي ترغب في إدخال التردد عليه، مثل نايل سات أو عرب سات، ثم اضغط على زر “OK” لتأكيد الاختيار.
- ستطلب منك الشاشة إدخال بيانات التردد يدويًا. استخدم أزرار الأرقام على جهاز التحكم لإدخال التردد الصحيح، ومعدل الترميز، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الأخطاء.
- بعد إدخال جميع بيانات التردد بشكل صحيح، اضغط على زر “بحث” أو “Search” لبدء عملية البحث عن القناة.
- انتظر قليلاً حتى تنتهي عملية البحث. بعد الانتهاء، ستجد قناة وناسة ضمن القائمة الرئيسية للقنوات على التلفاز.