“وين سنك يا لولو” ثبت تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah TV نايل سات وعربسات

حققت قناة وناسة للأطفال Wanasah TV شهرة واسعة بفضل عرضها للأغاني بواسطة شخصيات كرتونية محببة للأطفال وهذا الأمر كان من العوامل الرئيسية التي ساهمت في انتشار القناة كما أن تقديم قناة وناسة لأغانيها مجانًا جعلها متاحة للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي في هذا المقال، سوف نستعرض ترددات قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

قناة وناسة للأطفال Wanasah TV

لإسعاد أطفالكم ببرامج وأغاني ممتعة، يمكنكم متابعة قناة وناسة للأطفال Wanasah TV. هذه القناة المخصصة للأطفال تقدم محتوى مميزًا يجذب الأطفال في كافة أنحاء العالم العربي ولمشاهدة قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات، يمكنكم ضبط التردد كالتالي:

تردد القناة: 11430

معامل الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6

الجودة: SD

تردد وناسة Wanasah TV عبر العرب سات

يمكن لأطفالكم الاستمتاع بمشاهدة أفضل محتوى للأطفال عبر قناة وناسة للأطفال Wanasah TV، المتاحة على القمر الصناعي العرب سات. تضمن القناة تقديم برامج وأغاني ممتعة وتعليمية تجذب الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي. لضبط القناة، استخدموا التردد التالي:

تردد القناة: 11270

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4

الجودة: HD

تثبيت تردد قناة وناسة Wanasah TV