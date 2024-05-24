مبروك هتصرف بيهم زيت وسكر ورز ” قيمة الدعم التمويني لشهر يونيو 2024″ وصلت لـ 100ج

تم تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى ارتفاع قيمة الدعم المخصص لكل فرد في البطاقات التموينية لشهر يونيو 2024 وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مقدار الدعم التمويني المخصص لشهر يونيو بالإضافة إلى موعد توزيع السلع التموينية لهذا الشهر ويستفيد من هذا النظام حوالي 21 مليون بطاقة تموينية تصرف السلع بشكل دوري ويمكنكم معرفة تفاصيل نصيب الفرد من الدعم التمويني لشهر يونيو 2024 ومواعيد التوزيع بمتابعة هذا المقال.

قيمة الدعم التمويني لشهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة بخصوص تعديل قيمة الدعم المخصص لكل فرد في البطاقات التموينية لشهر يونيو 2024 وبناء على ذلك سوف تظل السلع التموينية لشهر مايو توزع بقيمة 50 جنيه لكل فرد وتشمل هذه الحصة زجاجة زيت بحجم 800 ملليلتر وكيلو جرام من السكر المعبأ والجدير بالذكر أن هذا النظام ينطبق على الفردين الرابع والخامس في البطاقة التموينية حيث يتلقى الفرد الخامس دعم شهري بقيمة 25 جنيه فقط.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

بعد انتشار معلومات عن زيادة نصيب الفرد في الدعم التمويني يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار السلع التموينية المتاحة لشهر يونيو 2024 وهي كما يلي: