من الرابط الرسمي.. طريقة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالخطوات وأهم مميزاته 2024

يعد كارت الخدمات المتكاملة من أبرز الخدمات الإلكترونية الهامة التي تم إصدارها داخل جمهورية مصر العربية من قبل وزارة التضامن الإجتماعي، وتعزي أهمية ذلك الكارت إلى أنه يقدم المساعدة اللازمة لعدد كبير من ذوي الإحتياجات الخاصة من أجل توفير عدد من الخدمات اللازمة لهم داخل الدولة في كثير من المجالات، ولهذا سوف نعرض لكم طريقة الوصول إلي رابط الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة مع توضيح أبرز المميزات التي يتمتع بها هذا الكارت.

رابط الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

للإستفادة من كارت الخدمات المتكاملة يمكن الإستعلام عنها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التضامن الإجتماعي من هنا.

من قائمة الخدمات بالموقع يرجى النقر على تبويب خدمات ذوي الإعاقة.

تظهر قائمة جديدة بخيارات متعددة يرجى النقر منها على أيقونة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

يجب أن يتم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الموضع المحدد له بالصفحة ثم النقر على زر استعلام.

مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة بعض الخدمات المتنوعة في عدة مجالات، وأهم هذه المميزات تأتي كما يلي:

يوفر الكارت ميزة الكشف مجانا في جميع المستشفيات الحكومية.

ميزة إعفاء الشخص من الجمارك على سيارات المعاقين التي يتم استيرادها.

الإعفاء من الجمارك على الأجهزة التعويضية المستوردة.

التقديم للتعيين بنسبة 5% في العديد من الوظائف الحكومية.

امكانية الإلتحاق بمدارس التعليم الأساسي لذوي الإحتياجات الخاصة المتاحة في جميع المحافظات.

الإلتحاق بعدد من المعاهد والجامعات الحكومية.

شروط التقديم على كارت الخدمات المتكاملة

هناك عدد من الشروط الضرورية لكي يتم امتلاك كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بكل سهولة، وأهم هذه الشروط ما يلي: